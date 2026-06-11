Grote reddingsoperatie: tientallen varkens in put, meerdere dieren dood

Tientallen varkens hebben donderdag de hele dag vastgezeten in een put van een boerderij aan de Gewande in Den Bosch. "Het merendeel is gered, maar een aantal dieren heeft het niet overleefd", zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer was de hele dag met veel wagens en personeel aanwezig.

De brandweer ging rond half zes 's ochtends af op een melding dat er een varken vast zou zitten in een put. Eenmaal bij de boerderij ontdekte de brandweer al snel dat het om tientallen varkens ging.

Er werd snel opgeschaald door de hulpdiensten. Meerdere brandweerlieden van verschillende korpsen zijn de hele dag bezig geweest om de dieren te redden. Helaas heeft niet ieder varken de situatie overleefd.

Om hoeveel varkens het precies gaat, durft de brandweer nog niet te zeggen. De brandweer meldt rond half zes 's middags weer snel te zullen vertrekken bij de boerderij. "De situatie is overgedragen aan de boer", zegt een woordvoerder.

Hoe de dieren in de put zijn beland, is nog onduidelijk.