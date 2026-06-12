Ambulance Zuidoost-Brabant start proef inzien medische gegevens patiënt

Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen straks sneller medische informatie van patiënten inzien. Dit om betere spoedeisende hulp te kunnen verlenen. Als eerste in Nederland start de GGD met een proef.

Spoedsamenvatting Ambulancemedewerkers kunnen een niet-reanimatieverklaring lezen in een zogenoemde spoedsamenvatting. Hierin staan onder andere ook de medische geschiedenis, medicijngebruik, allergieën en andere gemaakte afspraken.

Door ter plaatse makkelijk en snel belangrijke medische informatie in te zien, kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt.

De GGD in Zuidoost-Brabant gaat vanaf 2027 testen of het voor patiënten voordelen oplevert als ambulancemedewerkers zo'n spoedsamenvatting kunnen inzien. Die medische gegevens zijn ook buiten kantooruren op te vragen bij de huisarts.

Hoe zit het met privacy?

Maar hoe veilig is dit als het gaat om de privacy? Volgens de GGD wordt daar veel aandacht aan besteed. Zo kunnen alleen ambulancemedewerkers bij de informatie als patiënten hier toestemming voor geven.

"Zonder deze toestemming is inzage niet mogelijk", aldus een woordvoerder. Ook zorgt de GGD voor strenge toegang, registratie wie de informatie heeft bekeken en beveiliging.

Eerste regio in Nederland

Samen met huisartsenorganisatie Pozob test de GGD als eerste regio in Nederland deze werkwijze. Als de proef goed verloopt, start de GGD in het tweede kwartaal van 2027 met de echte invoering.

Het is de bedoeling dat de aanpak dan in heel Zuidoost-Brabant wordt ingevoerd. En later misschien wel in heel Nederland.