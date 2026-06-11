Camper in Boxmeer en reünie van K-otic: dit gebeurde vandaag

Een camper zorgt voor onrust, Stefan voelt zich weer 21 dankzij een reünie van K-otic en maaien gaat vaker mis. Deze vijf verhalen moet je donderdag gelezen hebben.

Een camper van ruim zeven meter lang zorgt voor onrust in de wijk Luneven in Boxmeer. Buren klagen dat het voertuig het straatbeeld aantast en het woon- en leefgenot vermindert. De eigenaar overtreedt geen regels, maar sommige buurtbewoners willen dat de gemeente strengere eisen stelt, zoals een minimale afstand tot de openbare weg. Check het hier.

Stefan de Roon (47) uit Waalwijk voelt zich weer 21 door de reünie van K-otic na 25 jaar. De popgroep, die begin deze eeuw doorbrak via Starmaker, staat op 11 en 12 juni in TivoliVredenburg in Utrecht. Voor Stefan voelt het als thuiskomen: "Het klopt gewoon weer." Het eerste concert was binnen een half uur uitverkocht. Lees zijn verhaal hier.

Sjef R. (45) uit Lith is veroordeeld tot zestien jaar cel voor zijn rol in internationale drugshandel. De rechtbank concludeerde dat hij jarenlang een leidinggevende rol had binnen de organisatie die zich bezighield met handel in harddrugs en witwassen. R. is nu ondergedoken in Dubai en was niet aanwezig bij de uitspraak. Lees hier het verhaal.

Lees ook 16 jaar cel voor drugsbaas Sjef R. die nu is ondergedoken in Dubai

Suus uit Altena zag voor de vijfde keer op rij haar bloemenweide gemaaid worden door de gemeente, terwijl dat niet de bedoeling was. Het is niet het eerste maaiongeluk: in 2023 gingen bij Cuijk 1300 jonge boompjes tegen de vlakte en in Oss eindigde een broedende eend aan flarden in het gras. Check hier het hele verhaal.

Lees ook Maaien gaat vaker mis: van gruwelijke dood eend tot 1300 omgelegde bomen

Tot slot: ondernemer Koen Houwen uit Son en Breugel verkoopt tijdens het WK in Mexico-Stad Nederlandse lekkernijen zoals stroopwafels en bitterballen. De stand trekt veel bezoekers, vooral de stroopwafels zijn een hit. Bij de stand staat ook een kartonnen afbeelding van Arjen Robben, wat voor hilariteit zorgt bij Mexicanen die nog steeds boos zijn over de penalty uit 2014. Lees hier het verhaal.