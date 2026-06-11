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Dronken bestuurder ramt auto en zorgt voor veel schade in Eindhoven
Vandaag om 20:50 • Aangepast vandaag om 21:46
Een dronken vrouw heeft donderdagavond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een van de auto’s die in een parkeervak stond en belande met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto.
De vrouw die de gekantelde auto bestuurde bleek na een blaastest dronken te zijn. Ze is aangehouden en naar het bureau gebracht voor een ademanalyse. Haar auto is door de brandweer weer rechtop gezet. De weg was tijdelijk dicht.
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