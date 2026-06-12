Brand verwoest auto in Helmond, vijfde autobrand in tien dagen tijd

Een geparkeerde auto is donderdagnacht in vlammen opgegaan aan de straat Kasteel Noord in Helmond. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.

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De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. De auto was geparkeerd vlakbij het oude zwembad De Wisse. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Dit is al de vijfde autobrand in Helmond in tien dagen tijd. De brand werd gemeld door jongemannen die toevallig langskwamen. De politie doet onderzoek.

Van de auto in Helmond bleef weinig over (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

