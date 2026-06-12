Politie trekt wapen bij aanhouding automobilist in Breda

Agenten hebben donderdagavond hun wapen getrokken bij het aanhouden van aan automobilist in Breda. Ze hadden een melding gekregen dat de man een vuurwapen bij zich zou hebben.

Redactie Geschreven door

Meerdere politie-eenheden keken naar de automobilist uit. Toen de man stopte, werd hij gefouilleerd en de auto doorzocht. Hierbij werd geen vuurwapen gevonden. Wel werden in de auto kilo's harddrugs ontdekt. Daarvoor werd de man gearresteerd.