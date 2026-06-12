Onrust in Tilburg: schoten gelost en grote politie-inzet

In de Borculolaan in Tilburg zijn donderdagnacht schoten gelost. Enkele straten verderop werd iemand onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek.

Een deel van de Borculolaan is afgezet. Ook liggen er meerdere kogelhulzen op straat. Verschillende buurtbewoners hebben in de nacht vier schoten gehoord en zagen een rode auto wegscheuren.

Rond dezelfde tijd was er ook een grote politie-inzet aan de Megenstraat in de Tilburgse wijk Reeshof. Daar waren meerdere politieauto’s aanwezig en agenten droegen kogelwerende vesten.

Man onder politiebegeleiding meegenomen naar het ziekenhuis

Ook kwam een ambulance met spoed ter plaatse. De ambulance vertrok vervolgens onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Tilburg. De politie is druk bezig bij één huis in de Borculolaan.

De man die mee werd genomen, had zichtbaar blauwe plekken en gescheurde kleding. Op basis van de gebeurtenissen en de politie-inzet lijkt er mogelijk een verband te zijn tussen de incidenten aan de Borculolaan en de Megenstraat.