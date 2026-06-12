Twee aanhoudingen na schiet- en steekpartij in Tilburg

Een ruzie tussen twee mannen is vrijdagochtend uitgelopen op een schiet- en steekpartij aan de Borculolaan in Tilburg. Beide betrokkenen, een 34-jarige en een 25-jarige Tilburger, zijn aangehouden.

Volgens de politie werd een van de mannen na die ruzie op straat beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De verdachte reed daarna weg.

De politie kreeg rond half zeven 's ochtends uur een melding van een mogelijke schietpartij. Agenten troffen op straat meerdere kogelhulzen aan. Uit het eerste onderzoek blijkt dat twee mannen die elkaar kennen eerder ruzie hadden gehad in een woning aan de Borculolaan.

Verdachte met steekwonden

Kort na het incident heeft de politie een 25-jarige Tilburger aan in zijn woning aangehouden. Hij bleek tijdens de ruzie steekwonden te hebben opgelopen en werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Later werd ook een 34-jarige Tilburger aangehouden. Beide mannen zitten vast.

Buurt opgeschrikt door schoten

Verschillende buurtbewoners hebben de schoten gehoord. Zij spraken over vier knallen. Ook zou een rode auto kort na het incident met hoge snelheid zijn weggereden.

De politie zette een deel van de Borculolaan af voor onderzoek. Op straat lagen meerdere kogelhulzen. Tegelijkertijd was er ook een grote politie-inzet aan de Megenstraat in de wijk Reeshof. Daar waren meerdere politieauto's aanwezig en droegen agenten kogelwerende vesten.

De politie onderzoekt nog hoe de schiet- en steekpartij precies heeft kunnen gebeuren en welke rol beide verdachten daarbij hebben gespeeld.