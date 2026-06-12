Deze voetbalvereniging houdt op met bestaan: '80 jaar geschiedenis weg'

Voetbalvereniging Cito viert dit weekend haar tachtigste verjaardag, maar het is tevens een afscheidsfeest. De Osse club moest besluiten ermee te stoppen en dat doet pijn bij de trouwe vrijwilligers. “Het is zo ‘sund’ dat het weg is, op deze plek hadden we echt iets moois kunnen neerzetten”, zegt voorzitter Wendy van den Berk.

Als ze spreekt over Cito en het naderende afscheid, schiet ze vol. De club waar ze al dertig jaar lid van is zit diep in haar hart. “We zijn een kleine club in Oss en hebben onze eigen identiteit behouden. Als je leden en oud-leden spreekt, krijg je bijna altijd te horen dat ze hier zo’n mooie tijd hebben gehad. Het was ons kent ons. Natuurlijk heeft iedere medaille een keerzijde, maar over het algemeen zijn er positieve verhalen.” In de kantine en de bestuurskamer lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Het heeft iets weg van een bruin café. Ook de kleedkamers zijn niet te vergelijken met die van omliggende clubs die de afgelopen jaren een metamorfose kregen. Het bestuur had lange tijd de hoop dat de gemeente Oss financieel bij zou springen voor een complete renovatie. “We waren volop in gesprek met de wijkraad en wijkstichting over een nieuw wijkcentrum op ons sportpark. Er was ook belangstelling van onder andere voetbalscholen”, zegt Van den Berk.

Uiteindelijk kwam vorig jaar een projectteam onder leiding van de gemeente tot de conclusie dat nieuwbouw niet noodzakelijk was omdat er elders in de wijk voldoende ruimte was voor ontmoetingsactiviteiten. "Maar voor ons gevoel heeft de gemeente plotseling de stekker uit het project getrokken. We hebben nooit een goede reden gehad.” De voorzitter is teleurgesteld in de gemeente, zeker omdat vorige maand wel een investering van zo'n 1,2 miljoen euro werd gedaan in nieuwbouw voor de aangrenzende Scouting Titus Brandsma Groep Oss. De scoutingleden gaan per 1 juli tijdelijk naar het gebouw van Cito in afwachting van het nieuwe pand.

"Heel oneerlijk, er is met twee maten gemeten."

“Waarom betrokken ze Cito er niet bij en wellicht de basisschool met nieuwe gymzaal? Die kinderen moeten met de bus naar de andere kant van Oss voor gymles", zegt de Osse. "Het is heel oneerlijk, er is met twee maten gemeten. Tachtig jaar voetbalgeschiedenis wordt weggegooid.” Het zelf betalen van een complete renovatie was niet haalbaar. Mede door corona en een stijgende energierekening was het financieel al een enorme uitdaging om het hoofd boven water te houden. “Met drie teams en onze steunende leden was dat niet op te brengen. Je kunt dan doorgaan, maar dan steek je jezelf in de schulden. Als bestuur ben je hoofdelijk aansprakelijk en daarom hebben we zelf besloten om toe te werken naar een afscheid op onze tachtigste verjaardag.” Bij bestuurslid Paul Morsink doet het besluit om te stoppen veel pijn. “Het is de mooiste club van allemaal”, zegt de Ossenaar (45) die veertig jaar lid is. “Mijn vader zat in het bestuur en heeft er gevoetbald. De liefde voor de club heb ik overgenomen. We hebben hier zoveel mooie dingen meegemaakt. Van legendarische feesten, een zeer drukke carnavalsmaandag tot het kampioenschap van het vijfde waar ik bijzat. Geweldige herinneringen.”

"Een afscheid met opgeheven hoofd."

Als het aan de bestuursleden ligt, wordt de afsluitende feestavond op zaterdag er een om nooit meer te vergeten. “We willen dat de mensen die ooit van Cito hebben geproefd, dit gevoel nog een laatste keer herbeleven. Het wordt een afscheid met opgeheven hoofd en aan het einde zullen er misschien wat traantjes vloeien. En daarna? We leveren na een schoonmaakbeurt de sleutels in en dan is het aan andere mensen om het overeind te houden.”