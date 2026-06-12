Nog even geduld, tropische temperaturen zijn nu echt in aantocht

Zonaanbidders opgelet: eind volgende week krijgen we te maken met tropische temperaturen. Dat zegt Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

Deze vrijdag is er nog weinig te merken van die aankomende weersverandering. "Dit is een druilerige, grijze dag", vertelt Van Straaten op de radio. "Een die meer op een oktoberdag lijkt dan op een junidag." Er is heel veel laaghangende bewolking en hier en daar valt lichte regen of motregen. "'s Middags is het wel wat vaker droog, maar de zon gaan we vandaag niet zien. De temperatuur komt uit op achttien graden." Vrijdagavond wordt het geleidelijk droger en daalt de temperatuur naar twaalf graden.

"Het weekend ziet er al best prima uit."

Het weekend ziet er volgens de weerman van Weerplaza wel prima uit. "Zaterdag is het nog licht wisselvallig, met enkele buien, zeker in de ochtend. Maar in de middag is het vaak droog en zien we de zon geregeld. Al is het dan nog wel aan de frisse kant, met temperaturen tussen de zeventien en negentien graden." Zondag verloopt droog. "Dan zien we de zon ook wat vaker, al blijft de temperatuur steken op een graad of achttien."

"Woensdag gaan we een periode in met stabiel zomerweer."