Nog even geduld, tropische temperaturen zijn nu echt in aantocht
Zonaanbidders opgelet: eind volgende week krijgen we te maken met tropische temperaturen. Dat zegt Berend van Straaten van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.
Deze vrijdag is er nog weinig te merken van die aankomende weersverandering. "Dit is een druilerige, grijze dag", vertelt Van Straaten op de radio. "Een die meer op een oktoberdag lijkt dan op een junidag."
Er is heel veel laaghangende bewolking en hier en daar valt lichte regen of motregen. "'s Middags is het wel wat vaker droog, maar de zon gaan we vandaag niet zien. De temperatuur komt uit op achttien graden."
Vrijdagavond wordt het geleidelijk droger en daalt de temperatuur naar twaalf graden.
"Het weekend ziet er al best prima uit."
Het weekend ziet er volgens de weerman van Weerplaza wel prima uit. "Zaterdag is het nog licht wisselvallig, met enkele buien, zeker in de ochtend. Maar in de middag is het vaak droog en zien we de zon geregeld. Al is het dan nog wel aan de frisse kant, met temperaturen tussen de zeventien en negentien graden."
Zondag verloopt droog. "Dan zien we de zon ook wat vaker, al blijft de temperatuur steken op een graad of achttien."
"Woensdag gaan we een periode in met stabiel zomerweer."
Volgende week krijgen we die weersverandering. "Maandag gaat de wind al draaien. De temperatuur komt dan uit op twintig graden. Niet zo heel warm, maar daarbij is het wel droog en schijnt de zon flink. Dinsdag zien we de temperatuur een flinke stijging inzetten en woensdag gaan we een periode in met stabiel zomerweer en temperaturen die mogelijk flink gaan oplopen. In het weekend gaan we waarschijnlijk ruim boven de dertig graden uitkomen."
Op sommige weerapps worden voor volgende week zondag zelfs temperaturen tot 38 graden aangegeven en een nachttemperatuur van 28 graden. Maar daar hoeven we volgens Van Straaten niet voor te vrezen.
"Dat is slechts één berekening van de vijftig in totaal. Van iedere berekening is de kans dat die klopt twee procent. De gemiddelde berekening voor volgende week zondag komt uit op 32 graden."
Op een nachttemperatuur van 28 graden gaan we volgens hem ook niet uitkomen. "Dan zou je echt niet kunnen slapen."