Het bijzondere verhaal achter deze traditionele Mongoolse laarzen

"Alsof je elke dag cadeautjes van Sinterklaas mag uitpakken", lacht Jozef. Hij werkt al acht jaar bij kringloopwinkel Emmaus in Breda, op de afdeling curiosa (bijzondere voorwerpen). Bijna dagelijks pakt hij dozen uit met tweedehands spullen. "Zoiets als deze Mongoolse laarzen heb ik nog nooit gezien."

Klaske Delhij Geschreven door

Het is niet te achterhalen door wie de Mongoolse laarzen, gemaakt van runderleer, vilt en borduurwerk, zijn geschonken. "Mensen brengen zelf hun oude spullen hier of we halen dozen en tassen op bij de mensen thuis. Pas later pakken we het uit, dus je kunt die spullen meestal niet herleiden naar de eigenaar", vertelt Jozef. Mongoolse klederdracht voor ruiters

Hoe weet hij dan dat deze laarzen uit Mongolië komen? "Als ik niet weet wat het is, maak ik altijd een foto en check ik met Google Lens wat voor product het is", legt hij uit. "Toen zag ik dat dit traditionele Mongoolse laarzen zijn. Ze worden al vanaf de 17e eeuw met de hand gemaakt door ambachtslieden. Ze maken deel uit van de traditionele Mongoolse klederdracht voor ruiters."

Mongoolse laarzen bij kringloopwinkel Emmaus in Breda (foto: Heline de Bruin/Emmaus)

In Mongolië leven mensen een nomadisch bestaan, waarbij Mongoolse paarden een grote rol spelen. De nomaden in Mongolië staan bekend om hun paardrijkunst. De paarden worden gebruikt voor transport en het hoeden van vee.

In de middeleeuwen veroverden de Mongoolse ruiters in het leger van Dzjengis Khan een gigantisch wereldrijk. Ze stonden bekend om hun snelheid, behendigheid op de rug van hun paarden en dodelijke boogschutterskunsten. In extreme situaties overleefden deze ruiters zelfs door paardenbloed te drinken. Respect voor Moeder Aarde

Terug van de Mongoolse steppe naar de laarzen bij kringloopwinkel Emmaus. Ze zijn nog in goede staat. Niet vreemd: dit soort laarzen wordt ontworpen met het oog op een lange levensduur. De zwarte buitenkant is gemaakt van runderleer, versierd met borduurwerk en bewerkt met allerlei kleuren. De binnenlaars is van vilt met een leren bovenkant, die uitsteekt boven de buitenlaars. De typisch opstaande neus is ontworpen overeenkomstig de Mongoolse filosofie: als mens dien je respect te tonen voor Moeder Aarde en de natuur. Op deze manier wordt het gras en de planten niet snel vertrapt. De ruimte tussen de sokken en de punt zorgt er voor dat de laarzen in de zomer koeler en in de winter warmer zijn.

De punt van de Mongoolse laarzen staat omhoog (foto: Heline de Bruin/Emmaus)

Jozef: "Op internet staan de laarzen te koop voor vierhonderd dollar, maar zoveel kunnen wij niet vragen. Mensen gaan niet naar de kringloop om zulke dure spullen te kopen." Toch hoopt hij op een mooie prijs. "Onze opbrengsten gaan namelijk naar het goede doel.” De laarzen staan te koop voor 95 euro. Stichting Emmaus vangt in een voormalig klooster, in het dorpje Langeweg, kwetsbare mensen op die dakloos zijn geworden. "Met onze opbrengsten kunnen we zestien mensen onderdak bieden in onze woon-werkgemeenschap. In ruil werken zij als vrijwilliger bij ons. We begeleiden hen naar een eigen woning en plek in de samenleving."