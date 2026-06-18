Van collegebank naar college van B&W: 4 jonge wethouders over hun leeftijd

Danique Hoeve (23) is gestopt met haar studie geneeskunde om wethouder te worden en Luc van den Tillaart (29) buigt zich als bestuurder over miljoenenbegrotingen. In Brabant lopen verschillende jonge wethouders rond. Hebben zij het gevoel dat ze zich moeten bewijzen? Vier twintigers aan het woord.

Wat vind je zo mooi aan het wethouderschap? Hoeve (23): "Het leukste vind ik dat je op de plek waar je bent opgegroeid een verschil kan maken voor heel veel mensen. Alles wat je doet op het gemeentehuis heeft effect in het dorp. Ik heb laatst een woningbouwplan, daar ga ik nu over." Kanters (24): "Ik geniet heel erg van mensen ontmoeten in mijn gemeente, praatjes maken, concreet iets kunnen betekenen. Het allerleukste van mijn vak vind ik misschien wel de stevige discussies die je soms hebt in een raadsvergadering." Gruijters (29): “Je hebt zo'n breed palet aan onderwerpen waar je als wethouder bij betrokken bent. Het gaat van een woningsplitsing en hoe je omgaat met een ramp in de gemeente, tot aan financiën en sport en bewegen.” Van den Tillaart (29): "Dat je iets kunt betekenen voor de gemeenschap. Voor de gemeente waar je woont, werkt, recreëert en bent opgegroeid. Vanuit deze functie kom je in contact met heel veel inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties uit Meierijstad en uit de regio."

Matt Kanters 'in actie' als wethouder (foto: Matt Kanters).

Heb je het gevoel dat je jezelf meer moet bewijzen als jonge wethouder? Hoeve (23): "Jaren geleden had ik dat gevoel wel als raadslid. Ik liet zien dat ik mijn stukken had gelezen en dan is het dikke prima dat je minder ervaren bent. Nu krijg ik nog steeds weleens opmerkingen over het feit dat ik vrouw ben of jong, maar dat zijn eigenlijk altijd opmerkingen van mensen die me niet goed kennen." Kanters (24): “Ja, eigenlijk wel. Niet zozeer vanuit onzekerheid, totaal niet. Ik heb altijd meteen de houding opgepakt van ‘ik ben nu wethouder en ik ga gewoon mijn best doen. Ik ga heel veel leren en waar ik kan mijn steentje bijdragen’. Maar ik ben natuurlijk ook niet op mijn achterhoofd gevallen: ik weet dat het vooroordeel bestaat van ‘oh daar komt een broekie aan, die krijgen we wel onder de duim’. Daar is ook niks mis mee, maar ik heb het altijd wel juist als uitdaging aangegrepen om dat vooroordeel de andere kant op te draaien." Gruijters (29): “Jezelf willen bewijzen zit ook gewoon in mijn karakter ingebakken. Ik ben wel iemand van ‘wat ik doe, wil ik goed doen’. Dat is ook een verantwoordelijkheid die je wel hebt.” Van den Tillaart (29): "Nee, zo voelt dat eigenlijk helemaal niet voor mij. Misschien komt dat ook omdat ik vanuit de gemeenteraad de meeste mensen ken. En vanuit daar heb ik positieve reacties gehad en voel ik ook echt steun."

Danique Hoeve(rechts) op werkbezoek bij de Katholieke Plattelands Jongeren (foto: Danique Hoeve).

Wat zijn voordelen om op deze leeftijd wethouder te zijn? Hoeve (23): "Ik heb bakken energie. Ik vind het niet erg om tot laat door te gaan. En als jongere sta je er iets meer bij stil dat beslissingen nog impact gaan hebben jouw leven en op die van je kinderen." Kanters (24): “Het hebben van een frisse blik en openstaan voor nieuwe dingen. Het is een verrijking om perspectieven van jongeren mee te kunnen nemen.” Gruijters (29): "Een groot deel van je inwoners is zelf ook jong. En ik denk dat het wel kan helpen als je ook wat jonge gemeentebestuurders en raadsleden hebt. Dan ben je misschien wat meer benaderbaar voor jongeren." Van den Tillaart (29): “Als je jong bent kun je vaak wel snel nadenken, snel schakelen. Ik ben zelf in die zin heel energievol, breng enthousiasme en een frisse blik binnen de organisatie. Uiteindelijk gaat het er denk ik om dat je je verantwoordelijkheid neemt, dat je goed luistert en je besluiten zo goed mogelijk probeert uit te leggen."