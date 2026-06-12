Hij ontdekte dat er twee ton verdween, nu krijgt Toine boeddhistische eer

Voorzitter Toine van Beek van de Buddharama Tempel in Waalwijk heeft een hoge boeddhistische onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor de tempel en het boeddhisme. De onderscheiding markeert het eindpunt van een harde machtsstrijd rondom het bestuur van de tempel, die begon nadat Van Beek ontdekte dat onder het eerdere bestuur ongeveer twee ton was verdwenen.

Bemoeienis Thaise ambassade Van Beek zette een professionele administratie op en eiste bonnetjes voor alle declaraties. Maar niet iedereen was te spreken over de manier waarop Van Beek orde op zaken aan het stellen was. Er werden roddels verspreid en op sociale media werd een lastercampagne begonnen tegen Van Beek. Ook de Thaise ambassade bemoeide zich ermee en zette Van Beek onder druk om af te treden, zo bleek eerder uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS.

Bij de tempel wordt voornamelijk contant geld gedoneerd. Volgens Van Beek werd daar tussen 2017 en 2022 mee gerommeld. Hij ontdekte dat een van de vertrokken bestuursleden in Thailand verschillende rekeningen had geopend. Het saldo op die rekeningen liep volgens Van Beek op tot ongeveer 9 miljoen Thaise bath, wat neerkomt op zo’n 224.000 euro. Nadat er camera’s werden opgehangen, hield het op met de stortingen op de rekeningen.

Na verschillende rechtszaken in Nederland en Thailand, is de machtsstrijd uiteindelijk gestaakt en zijn de verhoudingen gekalmeerd, zo vertelt Van Beek nu. “Bij een van de rechtszaken in Thailand heeft de rechter een indringend gesprek gehad met de lasteraars. Daarna is het lasteren gestopt en heb ik de rechtszaak ingetrokken.”

Onderscheiding

Van Beek werd genomineerd voor een onderscheiding in Thailand, vanwege zijn inzet voor het boeddhisme en zijn standvastigheid. Een overkoepelende organisatie voor boeddhistische organisaties heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar Van Beek en kende hem de onderscheiding toe.

“Het is een behoorlijke eer en was een hele belevenis om die onderscheiding te krijgen”, vertelt Van Beek. “Het is de hoogste boeddhistische onderscheiding die je kan krijgen.” Hij zegt dat er ongeveer 2.500 mensen genomineerd zijn voor de onderscheiding, van wie tussen de 180 en 190 hem daadwerkelijk hebben gekregen.

Bezoekers komen terug

Voorheen kwamen er ongeveer drie- tot vierduizend bezoekers per jaar in de tempel. Vanwege de ruzie liep het bezoekersaantal terug, maar “we zien dat er steeds meer mensen terugkomen bij de tempel. Ook degenen die eerder met laster bezig waren”, vertelt Van Beek.

Op de vraag of de tempel nog iets heeft teruggezien van het geld dat is verdwenen, zegt de voorzitter: “Het is heel moeilijk om daar iets aan te doen. We hebben ons verlies genomen en zijn door gegaan. Maar zoals boeddhisten zeggen: hij krijgt zijn karma nog wel”, aldus Van Beek.