Kay de Wolf verrast in MXGP: 'Ik hoor thuis in de wereldtop'

Wie dacht dat Kay de Wolf een gewenningsjaar nodig zou hebben in de MXGP, vergist zich. Halverwege zijn eerste seizoen staat de Brabander al regelmatig op het podium tussen de besten van de wereld. Zelf blijft hij nuchter, maar zijn ambitie klinkt duidelijk door. "Volgend jaar moeten we kunnen meedoen om de titel."

De overstap van MX2 naar MXGP is voor veel coureurs een flinke stap. Maar De Wolf leek zich moeiteloos aan te passen aan de zwaardere motor. In het begin van het seizoen had hij nog flink last een dubbele duimblessure, maar daarna ging hij als een speer. "Ik voel dat ik in deze klasse thuishoor", zegt de coureur uit Eersel overtuigend. "We laten elk weekend mooie en constante resultaten zien."

"In de MXGP geven ze elkaar echt geen centimeter ruimte."

Toch kijkt hij niet alleen naar resultaten. Voor hem draait dit seizoen vooral om ervaring opdoen en progressie maken. "Na elke wedstrijd zit ik op zondagavond in de auto of in het vliegtuig met het gevoel van: wauw, ik heb weer heel veel geleerd. Het gaat nu lekker en we zitten pas op de helft van het seizoen." Dat leren zit volgens hem vooral in de details. De verschillen met MX2 zijn soms groot. "Als je naar de starts kijkt, zie je het heel goed", legt Kay uit. "In de MXGP geven ze elkaar echt geen centimeter ruimte. In de MX2 is het allemaal iets opener. Hier moet je altijd klaar zijn voor wat er kan gebeuren."

Dat merkte hij afgelopen weekend tijdens de GP in Letland opnieuw. Een tweede plaats was geweldig, maar toch was hij niet helemaal tevreden. "Ik baalde heel erg van de tweede manche", geeft hij toe. "Ik had eigenlijk een hele goede start, maar werd in de eerste bocht ver naar buiten geduwd. Dan moet je meteen door het hele veld heen en dat maakt het lastig." En dat zit de zeer gedreven De Wolf dan toch niet helemaal lekker. Want alles moet perfect zijn. "Die eerste manche was heel netjes en efficiënt. Maar na zo'n tweede manche sta je toch een beetje te balen op het podium. Dat zit denk ik in ons sporters."

"Die Grand Prix overwinning gaat wel komen."

Wat misschien nog wel het meest opvalt, is dat De Wolf nauwelijks verrast lijkt door zijn eigen prestaties. Top vijf rijden in je debuutjaar? Voor hem hoort dat erbij. "Ik had wel verwacht dat ik met de topjongens mee kon", vertelt hij. "Had ik verwacht dat ik al een Grand Prix zou winnen? Nee. Had ik het gehoopt? Natuurlijk." Dat moment komt volgens hem vanzelf. "Ik moet daar niks voor forceren. Die overwinning gaat wel komen. Als we nog een Grand Prix kunnen winnen, heel constant blijven en veel blijven leren, is mijn seizoen geslaagd."

"Ik denk dat ik volgend jaar wel mee kan strijden voor de titel."