Dit raadslid krijgt geen zwangerschapsverlof: 'Is niet meer van deze tijd'

De tijd dat je als vrouw werd ontslagen als je zwanger was, is allang voorbij. Tenminste, dat zou je denken. Maar niet als je raadslid bent. Dan krijg je geen verlof, maar moet je tijdelijk ontslag nemen. Daar kwam het hoogzwangere raadslid Rosa van den Nieuwenhof uit Eindhoven achter.

Trots laat Van den Nieuwenhof de toekomstige babykamer zien. De commode is gevuld met rompertjes en boven het bedje hangt al een mobiel. "Ik ben er steeds meer klaar voor", zegt ze stralend. "Maar de Kieswet nog niet." Want daarin bestaat voor raadsleden geen zwangerschapsverlof. Daar kwam Van den Nieuwenhof achter toen ze het blijde nieuws bij de gemeente Eindhoven vertelde. "Ik werd gelukkig eerst gefeliciteerd. Maar daarna kreeg ik van de raadsgriffier te horen dat er geen verlofregelingen bestaan voor volksvertegenwoordigers. Als ik vrij wil zijn, moet ik tijdelijk ontslag nemen."

Ik weet dat het in de jaren 50 zo was, maar dat dat nu nog zo is had ik niet verwacht."

Het raadslid voor PRO Eindhoven was verbaasd en verbijsterd. "Bizar. Ik weet dat het in de jaren 50 zo was. Maar dat dat nu nog zo is, had ik niet verwacht." De gemeente Eindhoven heeft 45 zetels. Doordat je niet meer mensen mag benoemen dan dat er zetels zijn, moet Van den Nieuwenhof in plaats van verlof opnemen voor zestien weken ontslagen worden, zodat iemand anders tijdelijk kan worden beëdigd.



"Het is volgens de Kieswet de enige manier waarop ik vervangen kan worden,", legt ze uit. "Ik zou me schuldig voelen als ik dat niet zou doen en mijn partij daardoor wekenlang een stem minder heeft. Dat kan belangrijke beslissingen beïnvloeden, dat zou vervelend zijn."

"Vrouwen kunnen al meer dan honderd jaar verkozen worden en we weten ook dat vrouwen kinderen kunnen krijgen."