Automobilist heeft honden in auto ondanks houdverbod: dieren afgepakt

Een automobilist moest deze week zijn honden inleveren bij een controle van de politie en de Belastingdienst in Eindhoven. De rechter had een tijd geleden al bepaald dat de man geen honden meer mocht houden en hij had toch drie puppy's in de auto zitten. De dieren zijn in beslag genomen.

Bij de controle troffen de politie en de Belastingdienst ook drie mensen die zonder rijbewijs reden. Zeven bestuurders zijn aangehouden, omdat ze werden verdacht van rijden onder invloed.

De politie deelde 51 keer een bekeuring uit voor onder andere technische gebreken en onverzekerd rijden. De Belastingdienst inde ruim 44.000 euro bij de controle en nam 12 voertuigen in beslag.