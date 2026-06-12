Duizenden liters ammoniak gevonden in zeecontainer op bedrijventerrein

In een zeecontainer op een bedrijventerrein in Valkenswaard zijn vrijdagmiddag 16 pallets met ammoniak gevonden. Het gaat om 9600 liter ammoniak. De hulpdiensten onderzoeken waar de ammoniak vandaan komt en waar het voor gebruikt moet worden.

De zeecontainer met de pallets ammoniak erin staat op een bedrijventerrein aan de Vest. De gemeente, BOA, brandweer en politie zijn naar de plek gekomen.

Vrijdagavond zegt een agent dat deze hoeveelheid ammoniak in deze omstandigheden 'niet conform de norm is'. Of dat ook betekent dat het illegaal is, wordt niet duidelijk.

Een auto vlakbij de container wordt vrijdagavond doorzocht door de politie. Een gespecialiseerd bedrijf komt naar de plek toe om de ammoniak op te ruimen.