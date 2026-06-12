Duizenden liters azijnzuur gevonden in zeecontainer op bedrijventerrein

In een zeecontainer op een bedrijventerrein in Valkenswaard zijn vrijdagmiddag 16 pallets met azijnzuur gevonden. Het gaat om 9600 liter. De hulpdiensten onderzoeken waar het azijnzuur vandaan komt en waar het voor gebruikt zou moeten worden.

De zeecontainer met de pallets azijnzuur erin stonden op een bedrijventerrein aan de Vest. De gemeente, BOA, brandweer en politie kwamen daarop naar die plek.

In eerste instantie leek er sprake te zijn van ammoniak maar dit bleek niet het geval. Vrijdagavond zei een agent., in de veronderstelling dat het om ammoniak zou gaan, dat deze hoeveelheid in deze omstandigheden 'niet conform de norm is'. Of dit betekent dat het illegaal is, werd niet duidelijk.

Een auto vlakbij de container werd vrijdagavond doorzocht door de politie. Een gespecialiseerd bedrijf kwam naar de plek toe om het azijnzuur op te ruimen.