Tropisch weer en ruzie over een camper: dit gebeurde vandaag

De grijze, druilerige vrijdag lijkt eerder op oktober dan op juni, maar houd vol. Eind volgende week slaat het weer om en krijgen we te maken met tropische temperaturen die mogelijk ruim boven de dertig graden uitkomen. Weerman Berend van Straaten van Weerplaza voorspelt dat er woensdag een periode van stabiel zomerweer inzet, al hoeven we niet te vrezen voor de extreme 38 graden die sommige weerapps voorspellen. Het weekend begint al wat zonniger met temperaturen rond de achttien graden. Lees hier het volledige weerbericht.

Lees ook Nog even geduld, tropische temperaturen zijn nu echt in aantocht

In Boxmeer zijn buren helemaal klaar met de 7 meter lange camper van een buurtbewoner die al twee jaar op rij meer dan vijf maanden voor het huis staat. De eigenaar overtreedt geen regels omdat hij de camper op zijn eigen oprit parkeert, maar op de openbare weg gelden strikte regels. In bijna alle Brabantse gemeenten mag een caravan of camper maximaal drie dagen in de straat staan, al zijn er uitzonderingen zoals Son en Breugel waar vijf dagen is toegestaan. Het aantal boetes voor overtredingen is in tien jaar tijd flink toegenomen van 218 in 2015 naar 1.175 in 2024. Check hier de regels in jouw gemeente.

Lees ook Camper of caravan parkeren voor de deur: dit zijn de regels

Eindhoven heeft donderdag een nieuwe drinkwaterfabriek in gebruik genomen die 100 miljoen euro kostte en ruim tien jaar voorbereiding vergde. De installatie aan de Antoon Coolenlaan produceert jaarlijks 25 miljard liter drinkwater, genoeg voor 350.000 inwoners en tienduizenden bedrijven in de regio. De fabriek is volgens directeur Rob van Dongen de grootste en groenste van Nederland, met circulaire materialen, natuurdak en energie-uitwisseling met het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. In de oude waterfabriek wil Brabant Water een 'Evoluon voor water' maken waar bezoekers kunnen ontdekken hoe drinkwater wordt geproduceerd. Lees hier het volledige verhaal.

Lees ook Met nieuwe waterfabriek van 100 miljoen is Eindhoven klaar voor de toekomst

Oud-PSV'er Danny Koevermans heeft weinig op met de vooroordelen over voetbal in Noord-Amerika. De 47-jarige oud-international, die twee jaar voor Toronto FC speelde, stelt dat geen enkele ploeg uit de Major League Soccer zou degraderen uit de Eredivisie. Koevermans ziet Nederland als outsider voor de wereldtitel en wijst Portugal aan als dark horse, al dan niet met Cristiano Ronaldo in de basis. Het WK wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd door drie landen: Amerika, Mexico en Canada. Lees zijn analyse hier.

Lees ook Koevermans onder de indruk van niveau in Amerika en voorspelt dark horse

Tot slot: de GGD in Zuidoost-Brabant start in 2027 als eerste in Nederland een proef waarbij ambulancemedewerkers ter plaatse medische informatie van patiënten kunnen inzien. In een zogenoemde spoedsamenvatting staan gegevens zoals een niet-reanimatieverklaring, medische geschiedenis, medicijngebruik en allergieën. Dit moet helpen om betere spoedeisende hulp te verlenen en bijvoorbeeld te voorkomen dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. Alleen met toestemming van de patiënt kunnen ambulancemedewerkers de informatie inzien, en de GGD zorgt voor strenge beveiliging en registratie. Lees hier hun verhaal.