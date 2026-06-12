Arrestatieteam valt huis in Geertruidenberg binnen: man aangehouden

Een zwaar bewapend arrestatieteam heeft vrijdagavond een inval gedaan in een huis aan de Zuidwal in Geertruidenberg. Een man is aangehouden. De politie kan alleen melden dat het om een lopend onderzoek gaat.

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De straat werd vrijdagavond helemaal afgesloten voor verkeer. Het pand werd omsingeld door zwaar bewapende leden van het arrestatieteam. De politieactie trok veel bekijks van buurtbewoners. Vooralsnog kan de politie alleen melden dat het een inval in een lopend onderzoek was.