Presteren op het hockeyveld en voor de klas: 'Het vraagt om maatwerk'

De selectie van de Oranje Dames voor de internationale hockeycompetitie FIH Pro League bestaat voor een groot deel uit Brabanders. Lisa Post is één van de tien internationals met Brabantse roots. De 27-jarige Eindhovense draait al jaren mee in de hockeytop, maar daarnaast heeft ze een ander doel als 'juf Lisa'. "Ik vind werken in het onderwijs erg leuk, een totaal andere wereld dan topsport."

Post rondde eerst haar opleiding Sportkunde af, waarna de zoektocht startte naar een vervolg. Ze sportte op vrijwillige basis met mensen met een beperking, snuffelde aan interieurbouw en architectuur, maar daarna kwam de pabo in beeld. Haar eerste stage als pabo-studente zit er sinds deze week op. Na de laatste dag voor groep 3 van een Eindhovense basisschool werd ze flink verwend door de leerlingen. "Ik heb veel succeswensen gehad, heel schattig. Ze hebben beloofd dat ze de interlands gaan kijken." Het studeren en stagelopen was een gepuzzel, want tophockey vergt de meeste tijd. "Het vraagt om maatwerk en het is zoeken naar de juiste balans. Ik doe het graag en vind het fijn om ook buiten de hockeybubbel actief te zijn. Uiteindelijk werken op school in combinatie met hockey lijkt me ingewikkeld, want je kunt niet zomaar weg als je een klas hebt."

Post startte met hockeyen bij Oranje-Rood in haar woonplaats, maar sinds 2019 komt ze uit voor SCHC. De laatste jaren greep de ploeg uit Bilthoven telkens net naast de landstitel en dat was dit jaar niet anders. Post ontbrak in de play-offs, waarin Amsterdam te sterk was.

"Verschrikkelijk om langs de kant te staan."

"Ik kreeg bij het uitlopen van een corner een bal vol op mijn duim en droeg geen cornerhandschoen", legt Post uit. "Ik vond het verschrikkelijk om langs de kant te staan. Nog nooit was ik zo zenuwachtig geweest, het gevoel was veel erger dan als ik in het veld sta. Ik heb tegen mijn familie gezegd dat ik nu pas begrijp hoe zenuwslopend het voor hen moet zijn." Post is weer fit en maakt nu deel uit van de Nederlandse selectie voor de FIH Pro League. Oranje speelt vanaf zaterdag twee keer tegen Ierland en twee keer tegen Spanje. Ondanks 80 interlands krijgt de Eindhovense een speciaal gevoel om voor Oranje uit te komen. "Het blijft bijzonder om het Wilhelmus te zingen en met die meiden op het veld te staan."

Veel Brabanders In totaal riep de Bossche bondscoach Raoul Ehren 24 speelsters op voor de FIH Pro League-interlands. Naast Lisa Post zijn er nog negen Brabanders: Trijntje Beljaars, Joosje Burg, Rosa Fernig, Yibbi Jansen, Marleen Jochems, Renée van Laarhoven, Frédérique Matla, Freeke Moes en Pien Sanders.

Spelen voor Oranje betekent spelen onder druk. Of het nou een EK, WK of Olympische Spelen is, de verwachtingen zijn torenhoog. "Er staat een mooie groep met een grote diversiteit in spelers en persoonlijkheden. We zijn dankbaar dat we voor Oranje mogen spelen. We werken er keihard voor." In de selectie is Post zeker niet haantje de voorste. "Als hockeyster ben ik een hardwerkende verdediger, in het dagelijks leven zie ik mezelf als een vrolijke, introverte genieter. Ik hou er niet zo van om in de schijnwerpers te staan. Wel geniet ik van mijn leven, hockeyen in de top is een droom die is uitgekomen."

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