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Moeder van Dionne Stax overleden: 'Ik mis je verschrikkelijk'

Vandaag om 10:11
Dionne Stax (Foto: ANP)
Dionne Stax (Foto: ANP)

De moeder van Dionne Stax is overleden. Dat laat de 41-jarige tv-presentatrice uit Boxmeer weten op Instagram. Daar deelt ze foto's van haar moeder en zegt ze in het bijschrift haar moeder vreselijk te missen.

Profielfoto van Rik Claessen
Geschreven door
Rik Claessen

"Nooit meer knuffelen. Nooit meer praten en lachen over van alles, over niks", schrijft Stax. Ook laat ze weten dat haar moeder haar "steun en toeverlaat" was. "Mijn allerliefste mamsie. De beste omi. Ik kan het nog niet bevatten. Ik mis je verschrikkelijk."

Steun van bekende Nederlanders
Onder het bericht plaatsen mensen steunbetuigingen. "Wat een zwaar verlies moet dit zijn. Veel sterkte Dionne", reageert Jim Bakkum. Verder zijn er ook condoleances van Renze Klamer, Jochem Myjer, Jan Smit en Nick Schilder.

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