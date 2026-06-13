Eendenfamilie kiest zwembad Den Bosch uit voor zomers uitstapje

Een eendenfamilie besloot vrijdag een zomers uitstapje te maken naar een zwembad in de wijk Orthen in Den Bosch. Da's weer eens wat anders dan een of andere sloot, moet de moedereend gedacht hebben.

De dieren werden gespot in het water en konden daar niet zelf meer weg. De dierenambulance Den Bosch kwam in actie.

Niet zo handig bekeken

"Op zich was dit niet eens zo heel raar gedacht, maar echt handig was dit natuurlijk niet", reageert een medewerker van de dierenambulance Den Bosch op Facebook.

Het gezinnetje werd gevangen en een stukje verder, in een brede plas, weer losgelaten.