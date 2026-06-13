Zeventigplusser vervoert wekenlang drugs in fietstas, zonder dit te weten

Een oudere vrouw heeft wekenlang onbewust drugs vervoerd in haar fietstas. De zeventigplusser had een paar weken geleden vrolijk gekleurde zakjes met tekeningen erop gevonden. Zij dacht dat het speelgoed was, raapte ze op en nam ze mee in haar fietstas.

Toen agenten van de politie Den Bosch de zakjes zagen, legden ze de vrouw uit dat het geen speelgoed was, maar dat de zakjes verdovende middelen bevatten.

"Daar schrok zij behoorlijk van", laten de agenten weten op sociale media. "Zij had hier geen flauw idee van. In de tussentijd had zij de zakjes al weken in haar fietstas meegenomen tijdens haar fietstochten door de stad."

Drugs worden vernietigd

De zakjes met de verdovende middelen zijn door de agenten in beslag genomen en worden vernietigd.