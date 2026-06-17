Dodelijke achtervolging na diefstal: hoe ver mag je gaan?

Hoe ver mag je gaan als jouw spullen worden weggeroofd? Om die vraag draaide de zaak tegen wegenwachter Wil van G. (60) uit Westerhoven. Nadat een man er in mei 2024 vandoor ging met zijn portemonnee en telefoon, zette hij de achtervolging in. Met fatale afloop.

Nee, zó had hij het nooit gewild. Dat is hoe de voormalig ANWB-werknemer terugkijkt op die dag in Eindhoven. Maar toen hij merkte dat zijn bus werd leeggeroofd terwijl hij een vrouw met autopech hielp, zag hij maar één oplossing: die spullen terughalen.

Wat volgde, was een dollemansrit. Die eindigde uiteindelijk op de Van Minderhoutstraat, als Wil de dief - de 56-jarige John - aanrijdt. Enkele dagen later overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Het is duidelijk: Wil speelde voor eigen rechter. Maar is dat onlogisch, met alle emoties en adrenaline van dat moment? Kan de rechter daar iets mee? En hoe gaat het nu met Wil, die verder moet leven in de wetenschap dat hij iemand gedood heeft?

Je ziet het allemaal in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd: