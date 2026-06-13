Duizenden bezoekers vieren Eindhoven Pride: 'Iedereen is gelijk'

Met vijftig deelnemende groepen, veel muziek en regenboogvlaggen trok zaterdag de Pride-parade door Eindhoven. De organisatie verwachtte zo'n 20.000 bezoekers voor de vierde editie. De boodschap die daarbij centraal stond: "Iedereen is gelijk en iedereen mag van elkaar houden."

Meelopen voor gelijkheid Een van de mensen die in de parade loopt, zegt dat deze Pride belangrijk is om te laten zien dat iedereen van elkaar mag houden. "Ik loop mee namens mijn school. Het is belangrijk om te laten zien dat iedereen gelijk is."

Het feest begon met een dienst in de Dommelhoefkerk. Die startte zaterdagmorgen om half elf en duurde tot twaalf uur. Direct daarna volgde de opening van de Prideweek, met een parade met wagens in plaats van bootjes.

Een andere loper in de parade is een dragqueen die namens de politie meeloopt. Ze heeft een zelfgemaakt paars hoofddeksel op met elementen die de politie representeren. Ze vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, binnen de politie en daarbuiten. "We zijn nog niet helemaal op dat punt, maar vandaag draagt daar zeker aan bij."

Vrij om jezelf te zijn

"Iedereen is even mooi hier", vertelt een andere bezoeker langs de kant van de parade. Hij draagt een puppy-masker, wat te maken heeft met puppy play, een vorm van rollenspel waarbij mensen zich (deels) gedragen en kleden als een hond of puppy. Op de vraag of hij zich vrij voelt om het te dragen, antwoordt hij: "Dit is meer voor specialere momenten. Het is niet zo dat je dit op de werkvloer draagt, maar ik voel me hier best vrij om dit te dragen."

De Pride-parade sluit zaterdag af met het Pride Vibes Festival op het Stadhuisplein. Op het festival treden onder anderen 2 Unlimited, Samantha Steenwijk en Megan Schoonbrood op.

Van 2000 naar 20.000 bezoekers

Tegen Studio040 zegt Benjamin Ector, afzwaaiend bestuurder van Eindhoven Pride, dat hij met trots terugkijkt op wat de organisatie de afgelopen jaren heeft neergezet. "Dit is de vierde editie, met misschien wel 20.000 bezoekers. Als je dat vergelijkt met de eerste editie, waar bijna 2000 mensen op afkwamen, hebben we enorme stappen gemaakt."

Ondanks dat het een beladen week wordt, kijkt de afzwaaiende bestuurder uit naar de aankomende dagen. "Ik word nu nog heel erg geleefd om deze editie in goede banen te leiden, maar ik denk dat het besef pas komt als ik zondag wakker word. Dan dringt pas door dat dit de laatste Pride is die ik heb georganiseerd."

'We mogen trots zijn'

Toch belooft hij op de achtergrond beschikbaar te blijven voor het nieuwe bestuur. "We mogen trots zijn dat we zo’n leuk, toegankelijk en kleurrijk evenement in Eindhoven hebben."