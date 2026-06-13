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Brand verwoest dak huis Rosmalen, vermoedelijk ontstaan onder zonnepanelen

Vandaag om 12:30 • Aangepast vandaag om 13:23

Het dak van een huis aan de Pastelblauw in Rosmalen is zaterdagochtend door brand verwoest. Het vuur brak rond elf uur uit, vermoedelijk onder de zonnepanelen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer schaalde direct op en rukte uit met drie tankautospuiten, een waterwagen en een ladderwagen. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak, maar de brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Zware schade aan de woning
Desondanks raakte het dak zwaar beschadigd. Daarnaast ontstond er aanzienlijke waterschade, doordat veel bluswater het huis binnenkwam.

Na ongeveer een uur nablussen kon de brandweer terug naar de kazerne. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Oorzaak nog onduidelijk
Hoe de brand precies kon ontstaan, wordt onderzocht.

  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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