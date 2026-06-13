Nicole wacht niet langer en ruimt zelf begraafplaats op: 'Mijn hart huilt'

Onkruid, onbegaanbare paden en uitpuilende vuilcontainers. Nabestaanden die hun geliefden op de begraafplaats aan de Professor Lorentzstraat in Tilburg bezoeken, klagen regelmatig over het achterstallige onderhoud van de rustplaats. Het bestuur heeft plannen voor een grote renovatie, maar volgens nabestaande Nicole Damen duurt dat te lang. Samen met anderen besluit ze de begraafplaats zelf op te ruimen: "Het lijkt hier wel een stortplaats."

Rik Claessen Geschreven door

Foto's van groencontainers die door de hoeveelheid rommel niet meer dichtkunnen, onkruid dat de looppaden overwoekert en ongewenste planten die hardnekkig door het grind heen breken: het zijn een paar voorbeelden die Nicole noemt van het achterstallige onderhoud. "Vroeger was hier alles spic en span. Nu huilt mijn hart iedere keer als ik er kom", vertelt ze.

"Toen dacht ik: je kunt altijd wel een grote mond hebben of je kunt er zelf wat aan doen."

De Tilburgse bezoekt de begraafplaats regelmatig. "Er liggen hier heel veel geliefden van me. Het doet me veel pijn om te zien dat de begraafplaats er iedere keer slechter bij ligt." Ze dient geregeld klachten in bij Parochie De Goede Herder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Op Facebook delen andere bezoekers ook hun klachten, waarna Nicole het idee krijgt om zelf actie te ondernemen. "En toen dacht ik: je kunt altijd wel een grote mond hebben of je kunt er zelf wat aan doen."

De begraafplaats wordt volgens Nicole en andere bezoekers verwaarloosd (foto: Omroep Brabant).





Zo neemt Nicole het heft, of in dit geval de heggenschaar, in eigen handen. "Het plan is om de paden begaanbaar te maken. We hebben van alles bij: schoffels, heggenscharen." Ze plaatst een oproep op Facebook om zaterdagmiddag te komen helpen. "Er zijn hier nu vijf mensen op afgekomen. Ik hoop dat er meer mensen komen." Aan de poort van de begraafplaats hangt een brief die de parochie eerder deze maand heeft verstuurd. "De problemen die bezoekers omschrijven hebben wij ook geconstateerd", vertelt Ron Speentjes, secretaris van Parochie De Goede Herder. "Daarop hebben we een plan van aanpak opgesteld om de begraafplaats te renoveren. Daar zijn we nu mee begonnen. Alle rechthebbenden hebben een brief ontvangen met onze plannen."

"Je wil gewoon een goed onderhouden rustplaats voor je geliefden."