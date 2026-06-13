Vechtpartij en drenkelingen bij Galderse Meren, gelukkig maar een oefening

Tientallen agenten, brandweermensen en leden van de reddingsbrigade hebben zaterdag een grote oefening gehouden bij de Galderse Meren bij Breda. Het doel: zorgen dat ze goed kunnen samenwerken als er écht een keer iets misgaat.

In paniek loopt een moeder over het strand van de Galderse Meren. Haar kind is vermist en mogelijk in het water beland. Een groep strandgangers gaat mee zoeken, maar drie van hen komen in het water zelf in de problemen. Als er dan ook nog een vechtpartij ontstaat op het strand, is de chaos compleet. En dus moeten verschillende hulpdiensten in actie komen.

Een boot van de reddingsbrigade op zoek naar drenkelingen (foto: Imke van de Laar).

Marc van den Berg van de reddingsbrigade legt uit: "Iedereen werkt op zijn eigen manier. Wij als reddingsbrigade, maar ook de brandweer en de politie. Door het hier samen te brengen, kunnen we van elkaar leren."

"Wij hebben tijdens mooie zomerdagen de taak om mensen hier veilig te houden."

Aan de oefening doen onder meer de reddingsbrigade, brandweer, politie, handhaving en een hoop figuranten mee. En die laatste groep maakt het de hulpdiensten niet makkelijk. Want terwijl leden van de reddingsbrigade met een boot en duikers op zoek gaan naar de drenkelingen, ontstaat er op het strand een flinke ruzie.

Marcel Huijbrechts kijkt tevreden toe. Hij leidt de oefening bij de Galderse Meren. "Omdat de politie en handhaving ook mee oefenen, hebben we behoorlijk wat omstanders geregeld die vervelend en agressief reageren. Een man is goed te pakken genomen." Want als hij vervelend blijft doen en niet luistert, drukken agenten hem op de grond, pakken hem op en voeren hem af.

Hulpverleners bij een vrouw die onwel is geworden (foto: Imke van de Laar).

De hulpdiensten vinden het fijn om nog een keer samen te trainen voordat de drukte deze zomer losbarst. "Wij hebben tijdens de mooie zomerdagen de taak om mensen hier veilig te houden", legt Huijbrechts uit. "Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we op elkaar ingespeeld zijn." Uiteindelijk worden alle drenkelingen gered. Maar terwijl zij nog bijkomen, staat de volgende oefening alweer op het programma.

"We bootsen met rook een bosbrand na waarbij veel slachtoffers vallen."

In de middag wordt er geoefend met het bestrijden van een bosbrand. "Dat past wel bij de tijd van het jaar, warmte en bosbranden. Daarom bootsen we met rook een bosbrand na waarbij ook veel slachtoffers vallen", schetst Van den Berg van de reddingsbrigade. "De brandweer moet dan gaan blussen en wij moeten op zoek naar strandgangers die van schrik het water in zijn gerend en vermist zijn geraakt. Dus weer allerlei scenario's door elkaar." Er deden zo'n tachtig hulpverleners mee aan de oefening.

De reddingsbrigade in actie op de Galderse Meren (foto: Imke van de Laar).