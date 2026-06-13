Eindhovense Omar zit vast in Egyptische cel: 'Een totale nachtmerrie'

Omar Elshal (33) uit Eindhoven leeft sinds acht maanden in een nachtmerrie. De ingenieur, werkzaam bij ASML, reisde met zijn vrouw naar Egypte voor de bruiloft van een familielid, maar werd opgepakt op het vliegveld van Caïro. Sindsdien zit hij vast op verdenking van het 'schaden van de reputatie van Egypte'. Hulp uit Nederland is er nauwelijks en intussen verslechtert zijn gezondheid.

Ondanks gesprekken tussen beide landen is er nog geen oplossing in zicht. Dat blijkt uit een reconstructie op basis van mails en gesprekken met verschillende betrokkenen en instanties die Studio040 heeft ingezien.

Behulpzame collega

Omar woonde in oktober 2025 al zo'n acht jaar in Eindhoven. Hij kwam naar de stad voor zijn studie aan de TU/e en ging later in dienst bij chipmachinefabrikant ASML. Hij burgerde in, leerde de taal en kreeg na het succesvol doorlopen van de inburgeringscursus, naast zijn Egyptische paspoort, ook een Nederlands paspoort.

Bij ASML staat Omar bekend als een vriendelijke, kundige en behulpzame collega. Door zijn technische en sociale vaardigheden verwierf hij binnen een paar jaar een leidinggevende functie. Samen met zijn vrouw Yomna woont hij in een appartement op Strijp-S. Het stel had plannen om een gezin te stichten.

Zijn gezin en werk zijn het belangrijkst in Omars leven. Hij bezocht een paar keer een demonstratie voor Palestina in Eindhoven, maar daar bleef het bij.

Gevoelig onderwerp

Dat onderwerp ligt gevoelig bij de Egyptische autoriteiten. In de zomer van 2025 waren er protesten bij de Egyptische ambassade in Den Haag. In diezelfde periode besloot het land de grensovergang naar het Palestijnse Rafah te sluiten. Daardoor konden Palestijnen uit Gaza niet vluchten voor het Israëlische leger, met een humanitaire ramp tot gevolg.

Toen de ingenieur in oktober met zijn vrouw afreisde naar Egypte voor de bruiloft van een familielid, verwachtte niemand dat hij gevaar liep. Toch werd Omar op het vliegveld van Caïro opgepakt door de Egyptische autoriteiten, op verdenking van 'het beschadigen van de reputatie van het land'. Volgens Studio040 zou dit te maken hebben met het bijwonen van pro-Palestinademonstraties in Eindhoven.

Een lange aftakeling

De arrestatie is voor Omar het begin van een lange aftakeling. De 33-jarige ingenieur raakte in een depressie, is getraumatiseerd door de wending die zijn leven nam en kreeg daarnaast ernstige rug- en gebitsklachten. Medische hulp krijgt hij niet.

Voor woordvoerder Marouen, ook een vriend van Omar, en voor Omars familie en vrienden in Eindhoven is dit het begin van een lang traject waarin zij zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Zo is er onvrede over de rechtshulp vanuit Nederland, bijvoorbeeld via Dutch&Detained, een stichting die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gesubsidieerd om Nederlanders bij te staan die in het buitenland gevangenzitten.

Vanuit Omar en zijn omgeving is er onvrede over de afwachtende houding die dat kantoor zou hebben. De woordvoerder zoekt daarom hulp bij een andere advocaat in Nederland. Het ministerie wil de nieuwe advocaat aanvankelijk niet erkennen, maar gaat na een schriftelijke bevestiging van Omar alsnog akkoord. Dat kost weken extra, die Omar in de cel doorbrengt.

Onduidelijkheid bij de ambassade

Daarnaast is er bij de Nederlandse ambassade in Caïro onduidelijkheid over met welk Egyptisch overheidsorgaan over Omar gecommuniceerd moet worden. Toen de woordvoerder hoorde over de bureaucratische problemen in het Noord-Afrikaanse land, maakte hij een afspraak met het ministerie van Buitenlandse Zaken.