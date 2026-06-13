Auto botst tegen boom in Breda, bestuurder aangehouden na blaastest

Op de Willem van Oranjelaan in Breda is zaterdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is na een blaastest aangehouden en meegenomen door de politie.

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Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht, waar de bestuurder van de weg raakte. De auto reed eerst door de berm en slingerde daarna tegen een boom. De gehele voorkant van het voertuig raakte verwoest.