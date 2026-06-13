Navigatie overslaan
Ontdek

Auto botst tegen boom in Breda, bestuurder aangehouden na blaastest

Vandaag om 14:09 • Aangepast vandaag om 14:29
Auto slingert tegen een boom in Breda, de bestuurder is aangehouden na een blaastest (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Auto slingert tegen een boom in Breda, de bestuurder is aangehouden na een blaastest (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Op de Willem van Oranjelaan in Breda is zaterdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is na een blaastest aangehouden en meegenomen door de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht, waar de bestuurder van de weg raakte. De auto reed eerst door de berm en slingerde daarna tegen een boom. De gehele voorkant van het voertuig raakte verwoest.

Bestuurder zonder ernstig letsel
De schade aan de auto is groot en ook de boom is flink beschadigd. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf. Na de blaastest namen agenten hem mee naar het politiebureau.

Rondom de auto en de boom lag veel puin. De kapotte auto wordt later door een berger opgehaald.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.