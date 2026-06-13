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Auto botst tegen boom in Breda, bestuurder aangehouden na blaastest
Vandaag om 14:09 • Aangepast vandaag om 14:29
Op de Willem van Oranjelaan in Breda is zaterdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder is na een blaastest aangehouden en meegenomen door de politie.
Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht, waar de bestuurder van de weg raakte. De auto reed eerst door de berm en slingerde daarna tegen een boom. De gehele voorkant van het voertuig raakte verwoest.
Bestuurder zonder ernstig letsel
De schade aan de auto is groot en ook de boom is flink beschadigd. De bestuurder is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf. Na de blaastest namen agenten hem mee naar het politiebureau.
Rondom de auto en de boom lag veel puin. De kapotte auto wordt later door een berger opgehaald.
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