Joep kijkt via deurbel mee naar diefstal van zijn e-bike: 'Ongelooflijk'

Terwijl Joep van der Plas uit Maren-Kessel geniet van een weekendje weg in Otterlo, krijgt hij vrijdagavond een telefoontje van zijn buurman. Geen goed nieuws. Via zijn Ring-deurbel ziet hij hoe twee mannen zijn e-bike van zo'n 3000 euro voor zijn woning aan de Marensedijk stelen. "Ongelofelijk. Dat is heel zuur."

Rond tien uur 's avonds kijkt Joep mee via zijn deurbel. Daar ziet hij hoe twee mannen, die volgens hem Pools spreken, met een slijptol drie sloten van de fiets doorslijpen. Daarna laden ze de e-bike in een auto en gaan ervandoor. "Volop in beeld. Ongelofelijk, niet normaal", vertelt Joep aan Dtv Nieuws .

Niet thuis, fiets weg "Het gaat om een fiets van 3000 euro die met drie sloten vaststond." Op het moment van de diefstal is Joep niet thuis. "We waren maar twee dagen weg en dan krijg je dit", zegt hij.

Nadat zijn buurman alarm slaat, weet Joep genoeg: die fiets komt niet meer terug. "De buurman belde mij en hij is er nog achteraan gegaan, maar hij was te laat."

Gezien in de buurt

De diefstal bleef niet onopgemerkt in de buurt. Via een buurtapp werd informatie gedeeld en zouden ook andere mensen de situatie hebben gezien. Toch wisten de daders te ontkomen.

Joep schakelde direct de politie in en deed aangifte. "Ze gaan kijken wat ze er nog aan kunnen doen. Gelukkig is de fiets verzekerd."

Waarschuwing voor de omgeving

De inwoner van Maren-Kessel hoopt dat zijn verhaal ook een waarschuwing is voor anderen in de regio. "Je denkt: wat is dit nou toch? Het is gewoon zuur. Je ziet live hoe je fiets wordt gestolen en je kunt er niets tegen doen."