Geen rijbewijs en onder invloed: man veroorzaakt bijna ongeluk

Een automobilist is zaterdag door de marechaussee staande gehouden omdat hij veel te veel gedronken had. De man werd gecontroleerd nadat hij op een rotonde geen voorrang verleende en daardoor bijna een ongeluk veroorzaakte in Eindhoven. Dat meldt de marechaussee Oost-Brabant op Instagram.

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Uit een blaastest bleek dat hij een alcoholgehalte had van 1115 µg/l, terwijl 220 µg/l is toegestaan. “Dit is ruim boven de wettelijke limiet”, aldus de marechaussee.