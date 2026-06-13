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Man rijdt onder invloed terwijl rijbewijs al eerder is afgepakt
Vandaag om 19:57 • Aangepast vandaag om 20:42
Een automobilist is zaterdag door de marechaussee staande gehouden omdat hij veel te veel gedronken had. De man werd gecontroleerd nadat hij op een rotonde geen voorrang verleende en daardoor bijna een ongeluk veroorzaakte in Eindhoven. Dat meldt de marechaussee Oost-Brabant op Instagram.
Uit een blaastest bleek dat hij een alcoholgehalte had van 1115 µg/l, terwijl 220 µg/l is toegestaan. “Dit is ruim boven de wettelijke limiet”, aldus de marechaussee.
Bovendien mocht de man helemaal niet rijden want zijn rijbewijs was op een eerder moment al ingenomen tot april 2027. Het was dan ook niet de eerste keer dat hij over de schreef ging. Eerder dit jaar werd hij ook al aangehouden voor rijden onder invloed.
Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.
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