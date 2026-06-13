Vaten met doodskop erop gevonden, maar hebben ander doel dan verwacht

Een voorbijganger sloeg zaterdagavond alarm toen in Waalre een aantal verdachte vaten langs de weg stonden. Op de vaten waren grote doodskoppen afgebeeld. Een adviseur gevaarlijke stoffen werd ingeseind maar al snel ontstond het vermoeden dat de vaten voor iets heel anders waren gebruikt.

De vaten lagen aan de Onze Lieve Vrouwendijk bij de Dommel. Zo'n drie meter achter de vindplek loopt het riviertje. Vanuit De Dommel waren sporen te zien waaruit bleek dat ze waarschijnlijk uit het water naar de berm waren verplaatst.

Opvallend: op de vaten lag een pak koekjes en er stond een jerrycan water bij. En de vaten waren leeg. Het vermoeden is dan ook dat de vaten gebruikt zijn door een vereniging of scouting om een vlot mee te bouwen waarmee ze over de Dommel konden varen.

De adviseur gevaarlijke stoffen werd afgebeld en ook de politie ging verder met andere werkzaamheden.