Bedrijven moeten af van giftig blusschuim, omgevingsdiensten bieden hulp

De drie Brabantse omgevingsdiensten gaan bedrijven helpen om over te stappen naar andere brandblusinstallaties waarin geen PFAS-houdend blusschuim wordt gebruikt. Als de bedrijven daar niet aan meewerken, kunnen er uiteindelijk bestuurlijke boetes volgen.

In Noord-Brabant zijn er nu nog meer dan honderd bedrijven waar het giftige PFAS nog wordt gebruikt in blusinstallaties. Het gaat om bedrijven met grote brandblusinstallaties die gebruikt worden in de logistiek, grotere opslagbedrijven en bedrijven in de zware chemische industrie. De bedrijven worden verplicht om een plan te maken over hoe zij het blusschuim met PFAS gaan vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven.

Veiligheid voorop

Aanleiding voor dit plan is een Europese regel, die inhoudt dat stoffen zoals PFAS zo snel mogelijk verboden of streng beperkt worden. In Nederland houdt de landelijke Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hier toezicht op en wil dat bedrijven zo snel mogelijk het gebruik van PFAS beperken.

Bij de bedrijven waar het om gaat moet het blusmiddel vervangen worden. Verder moeten de blusinstallaties zelf grondig schoongemaakt worden en moeten er nieuwe ontwerpen en plannen worden gemaakt. Die plannen en ontwerpen moeten daarna gecontroleerd worden door de brandweer en de omgevingsdienst.

Voor de drie Brabantse omgevingsdiensten is het belangrijk dat de overgang naar blusschuim zonder PFAS veilig gebeurt. Daarom gaan de drie omgevingsdiensten in gesprek met bedrijven om samen te komen tot een realistische planning. Als de bedrijven zich daar niet aan houden, kan er uiteindelijk een bestuurlijke boete volgen.