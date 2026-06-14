Scooterrijder (16) zwaargewond bij ongeluk Udenhout, slachtoffer gelanceerd

Een 16-jarige scooterrijder uit Waalwijk is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Schoorstraat in Udenhout. De man reed met een 17-jarig meisje achterop toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom langs de weg botste.

De twee gaven aan dat ze hadden moeten uitwijken voor een tegemoetkomende auto. De politie onderzoekt die mogelijkheid en is op zoek naar de bestuurder van dit voertuig.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over één 's nachts. De man en vrouw werden van de scooter geslingerd en kwamen op het wegdek terecht.

Traumaheli opgeroepen

Vanwege de ernst van de situatie werd naast de politie en een ambulance ook een traumaheli naar Udenhout gestuurd. Het zwaargewonde slachtoffer is uiteindelijk met hoge spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het meisje, dat achterop de scooter zat, raakte lichtgewond. Zij kon zelf naar een huisartsenpost gaan om zich te laten behandelen.

Weg urenlang afgesloten

De scooter raakte zwaar beschadigd. De weg werd urenlang afgesloten voor technisch onderzoek. De politie roept getuigen van het ongeluk op zich te melden.