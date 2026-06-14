Scooterrijder zwaargewond bij botsing Udenhout, politie zoekt automobilist

Een scooterrijder is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Schoorstraat in Udenhout. Hij reed met een vrouw op de scooter toen hij de macht over het stuur verloor en ze op een boom naast de weg botsten. Mogelijk moesten ze uitwijken voor een tegemoetkomende auto. De politie zoekt de bestuurder van deze auto.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over een 's nachts. De man en vrouw werden gelanceerd en kwamen op het wegdek terecht.

Vanwege de ernst van de situatie werd naast de politie en een ambulance ook een traumaheli naar Udenhout gestuurd. Het ernstig gewonde slachtoffer is met hoge spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie kon niet op de traumaheli gewacht worden.

De vrouw, die achterop de scooter zat, raakte lichtgewond en kon zelf naar een huisartsenpost gaan om zich te laten behandelen.

De scooter raakte aanzienlijk beschadigd. De weg werd urenlang afgesloten voor technisch onderzoek. De politie vraagt getuigen van het ongeluk zich te melden.