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Ontploffing bij huis in Breda, twee dagen na explosie bij woning ernaast

Vandaag om 07:17 • Aangepast vandaag om 07:59
De schade bij het huis aan de Wilgenbroek in Breda waar de explosie plaatsvond, is aanzienlijk (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
De schade bij het huis aan de Wilgenbroek in Breda waar de explosie plaatsvond, is aanzienlijk (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een explosie heeft zaterdagnacht veel schade veroorzaakt bij een huis aan de Wilgenbroek in Breda. Twee dagen eerder was het hier ook al raak, bij de woning naast dit huis. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Buurtbewoners werden rond halfzes opgeschrikt door de harde knal. Toen ze naar buiten keken, zagen ze een felle brand in de voortuin van het getroffen huis.

Door de explosie ontstond schade aan de gevel, de voordeur, fietsen, een auto, een houten berging en de gang van de woning. 

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. De politie zette de straat af met lint en doet onderzoek. Agenten spraken met buurtbewoners en gingen huis aan huis langs om mogelijke camerabeelden veilig te stellen. Een ambulance kwam om de getroffen bewoners te na te kijken. 

  • De brandweer had het vuur dat uitbrak na de ontploffing snel onder controle (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    De brandweer had het vuur dat uitbrak na de ontploffing snel onder controle (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De politie zette de Wilgenbroek in Breda af met lint en doet onderzoek (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De explosie aan de Wilgenbroek in Breda vond plaats naast het huis waar vrijdag een explosie was (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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