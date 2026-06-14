Korte nacht voor teleurgestelde Turkse fans: 'Hopelijk wel feest vandaag'

Turkije begon zondag om zes uur 's ochtends Nederlandse tijd aan zijn WK, maar dat vroege tijdstip schrok de Turkse fans niet af. In de ISN Ulu Moskee in Oss was het vanaf half vijf al druk met vele tientallen voetballiefhebbers.

Ondanks de 2-0 nederlaag tegen Australië bleven de supporters positief. "Het is zeker nog niet voorbij en we hebben natuurlijk ook Nederland dat we steunen", zegt wethouder Bekir Atman uit Oss. Ochtendgebed en ontbijt in de moskee

Om half vijf begon de dag in de moskee met een ochtendgebed, waarna er samen werd ontbeten. Al ruim voor zes uur stonden in de kantine de televisieschermen aan voor de gespannen voetbalfans, met op de tafels allerlei lekkernijen. Atman kwam naar de moskee met zijn zoontje van acht. "Het is goed georganiseerd door de jongeren van de moskee, met het initiatief om samen voetbal te kijken. Van jong tot oud, iedereen is welkom."

De wethouder voelde in de aanloop naar het WK al hoe het toernooi leeft in de Turkse gemeenschap. "In 2002 was Turkije er voor het laatst bij, toen zat ik op de middelbare school. Ik weet nog goed hoe groot het feest was in Oss. Wat zou het mooi zijn als ze na de derde plaats van toen weer zoveel succes boeken. Al denk ik dat Nederland het nog beter gaat doen." Valse start tegen Australië

Vooraf waren de meeste Turkse fans positief over de kansen van hun ploeg. Voor rust kwamen de Australiërs echter op 1-0, waarna de Turken in de tweede helft tevergeefs de aanval zochten. Ossenaar Erhan Akin bleef vertrouwen houden. "Het is zo spannend, ik voel het in mijn hart. We zijn favoriet in deze poule, maar dan moeten we wel winnen. Ik hoop zo op twee feesten, want we gaan ook juichen voor Oranje." Turkije bleek veel moeite te hebben met de Australische muur en uiteindelijk werd het zelfs 2-0. "Een valse start", zegt Atman na afloop. "Australië zette het achterin helemaal vast en uiteindelijk gaat het om scoren. Vanaf nu moet Turkije winnen, anders lig je eruit. Zo makkelijk is het. Nu even rusten, werken en dan Nederland kijken, daar heb ik enorm veel zin in."

Geen getoeter in de poulefase

En of er dit WK nog wordt getoeterd door de Turkse fans? "In de poulefase zeker niet, dat is duidelijk aangegeven door het moskeebestuur", zegt Atman. "Wij kijken hier gezellig voetbal, maar ook als we winnen gaan we gewoon rustig naar huis. Met deze vroege tijdstippen gaan we absoluut geen overlast veroorzaken." Na afloop verlieten teleurgestelde Turkse fans de moskee, op weg naar huis. Orhan Gür baalt van de nederlaag, maar kijkt toch met een positief gevoel terug op de vroege uurtjes. "Wij wilden er na het ochtendgebed een gezellige ochtend van maken en dat is gelukt", zegt de moskeevoorzitter terwijl hij naar de oranje en rode vlaggetjes kijkt. "We zijn als geboren en getogen Nederlanders natuurlijk ook voor Oranje, maar voordat we die gaan ondersteunen, gaan we eerst even rusten."