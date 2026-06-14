Domper op feestvreugde: hitte gaat gepaard met regen- en onweersbuien

De tropische temperaturen waar veel mensen naar uitkijken, gaan komende week gepaard met een kleine domper: regen- en onweersbuien. Dat liet Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend weten in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

Deze zondag wordt nog getekend door afwisselend bewolking en zon. "Er zijn deze ochtend wat buitjes boven Nederland, de meeste in het noorden en oosten van het land", vertelde Willemsen op de radio. "Een enkel buitje weet onze provincie te bereiken, maar zo'n bui duurt maar heel kort. Op de meeste plaatsen blijft het droog."

Temperatuur loopt stapsgewijs op

De nieuwe week begint volgens de weerman van Weerplaza met een soortgelijke dag. "Maandag wordt het, net als vandaag, tussen de 18 en 20 graden, bij een mix van wolken en zon. Waarschijnlijk is het dan overal droog."

Daarna klimt de temperatuur geleidelijk. "Dinsdag komt de temperatuur uit op 23 graden. Dan hebben we 's ochtends te maken met buien en 's middags met zon. Woensdag gaan we naar 24 of 25 graden en vanaf donderdag zit de 30 in de weersverwachting."

Drukkend warm einde van de week

Vrijdag en zaterdag moeten we volgens Willemsen rekening houden met een temperatuur die nog wat hoger uitkomt dan 30 graden. "Daarbij veel zonneschijn, maar ook flinke stapelwolken die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Het is dan drukkend warm."