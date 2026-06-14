Ochtendroutine van Rudolph van Veen gaat viral: 'Ik doe dit al 40 jaar'

Tv-kok Rudolph van Veen uit Tilburg ging viral met een wel heel bijzondere ochtendroutine. In een video die veel bekeken wordt op Instagram en TikTok, vertelt hij dat hij al veertig jaar lang elke ochtend één M&M eet. En daar zit een speciale reden achter: "Laat dat nou de rest van mijn leven mijn vitaminepil zijn."

Van Veen schoof aan in de podcast 'Patatje Oorlog', waar het draait om eetcultuur. Het gesprek ging over het innemen van pilletjes tegen lactose-intolerantie, en Van Veen gaf aan dat hij zijn pilletje die ochtend al had genomen. Alleen was dat bij hem geen pilletje tegen lactose-intolerantie, maar een M&M.

"Ik eet elke ochtend een M&M voor het tandenpoetsen. Dat doe ik al veertig jaar", vertelt de chef.

Mentaliteit & motivatie

Het begon uit een soort gewoonte. "Ik trok een zakje open dat ik in de keuken vond. Toen draaide ik dat ding door m'n vingers en toen viel mij die M op, die witte M." Daar voelde hij meteen een betekenis bij. "Ik dacht: verrek, mentaliteit en motivatie. Laat dat nou de rest van mijn leven mijn vitaminepil zijn."

Iedere ochtend voordat hij de deur uitgaat, ongeacht wat hij die dag te doen heeft, herinnert die M&M hem aan die twee belangrijke waarden in zijn leven: mentaliteit en motivatie. "Dat is mijn soort vitamineboost", zegt hij. "Ik denk ook dat de M&M's dat helemaal niet weten, maar ik ben al veertig jaar een gebruiker", lacht de tv-chef.