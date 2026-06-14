Bivakmuts, geen kenteken: motorrijder vlucht maar laat motor achter

Agenten hebben zondagochtend in Eindhoven een motor in beslag genomen. Samen met handhavers wilden zij de bestuurder staande houden na een melding dat hij een bivakmuts droeg en dat de motor geen kentekenplaat had.

Terwijl de motorrijder zich probeerde te onttrekken aan de politie, viel hij. Vervolgens ging hij er te voet vandoor, de wijk in. Zijn motor liet hij achter.

Zoektocht in de wijk

Handhavers besloten daarna samen met de agenten de wijk te doorzoeken, maar ze troffen de motorrijder niet meer aan. De politie heeft de motor uiteindelijk meegenomen naar het hoofdbureau.