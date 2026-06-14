Burgemeester verbiedt artiesten op WK-feest en dreigt met dwangsom

De gemeente Breda heeft verboden dat er artiesten komen optreden bij een evenement in de wijk Tuinzigt, in aanloop naar de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan. De organisatie kreeg een preventieve dwangsom van 25.000 euro opgelegd omdat aangekondigde optredens van artiesten volgens de gemeente niet binnen de vergunning passen.

Optredens In de afgelopen weken werd op sociale media aangekondigd dat voorafgaand aan de wedstrijd er optredens zouden komen van volkszangers. Maar volgens de gemeente is het niet toegestaan dat er artiesten optreden, zo valt te lezen in de brief. Om te voorkomen dat de regels worden overtreden, is een preventieve last onder dwangsom opgelegd van 25.000 euro.

Dat blijkt uit een brief van de gemeente die is ingezien door Omroep Brabant. Organisator Christian de Leij is teleurgesteld. Hij zegt dat de vergunning voor het evenement aan de Ahornstraat twee maanden geleden is aangevraagd. Daarbij zouden volgens hem onder meer veiligheid, muziek, eten, drinken en de verwachte bezoekersaantallen aan bod zijn gekomen.

In de brief wordt verder verwezen naar een gesprek tussen de organisatie en een ambtenaar op 8 juni. Daarin zou de organisatie hebben gezegd: “Geloof me maat, de artiesten gaan gewoon door.” Reden waarom de organisatie wilde doorgaan met het evenement, was omdat de artiesten al waren geboekt en betaald.

Versiering

De Leij is kwaad over het besluit van de gemeente. Hij stak de afgelopen maanden samen met buurtbewoners heel veel tijd in de voorbereidingen en de versiering van de Ahornstraat. "We hebben hier met de buurt ontzettend veel werk in gestoken. Dan komt dit hard aan. Ik snap het echt niet. We verwachten misschien 200 tot 300 bezoekers. Dat is veel, maar het blijft een buurtfeest. We doen dit al elf jaar voor de wijk."

Ondanks zijn frustratie wil Christian geen risico nemen. De artiesten zullen daarom niet optreden op straat of op het evenemententerrein. "Ik heb geen zin in een boete van 25.000 euro. Dat geld heb ik niet."

Uit het raam

Maar of de artiesten helemaal niet meer te horen zijn, is nog onduidelijk. In de wijk wordt gefluisterd dat de zangers nu maar uit het raam van een woning hun optreden gaan verzorgen. "Dat is iets wat anderen hebben bedacht. Maar op straat gaan we geen problemen veroorzaken."

"De mensen komen hier vooral om samen voetbal te kijken", besluit De Leij. "Maar die optredens waren wel onderdeel van de gezelligheid. Het is jammer dat het zo moet lopen."