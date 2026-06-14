Sjoerd Mossou verlaat WK voortijdig: 'Mijn vader heeft niet lang meer'

De Bredase voetbaljournalist Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad keert per direct terug naar Nederland om bij zijn zieke vader te zijn. Het WK is nog maar net begonnen, maar hij pakt alweer zijn koffers. "Mijn vader heeft niet lang meer te leven."

In zijn laatste WK-column vanuit de Verenigde Staten schrijft Mossou dat zijn vader hem nog op het hart had gedrukt om gewoon naar het toernooi te gaan. "Hij zei dat hij op me zou wachten, dat we straks na de zomer nog een keer lekker samen naar NAC konden. Maar de tumor in zijn hoofd denkt daar anders over."

Geen keuze meer

De situatie van zijn vader ging de afgelopen dagen zo hard achteruit dat er voor Mossou geen keuze meer was. "De weinige tijd die we samen nog hebben, is oneindig veel meer waard dan dit godvergeten WK", schrijft hij in zijn column.

Mossou schreef die column vanaf het vliegveld in Kansas City, in afwachting van zijn vlucht naar huis. "Ik kan niet wachten om straks samen te praten, samen te zwijgen, samen voetbal te kijken, nog eventjes samen te zijn."