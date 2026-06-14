Man zwaargewond na val op skatebaan in Nieuwkuijk

Een man is zondagmiddag rond half een zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de skatebaan aan de Nieuwkuikseweg in Nieuwkuijk. Hij was aan het skateboarden toen hij viel en daarbij ongelukkig terechtkwam.

Er kwamen veel hulpdiensten naar de skatebaan. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, en ook de brandweer kwam helpen.

Lange tijd behandeld

Hulpverleners zijn ongeveer een uur bezig geweest om de man te verzorgen en te stabiliseren. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie heeft de man zware verwondingen opgelopen.

Politie doet onderzoek

De politie heeft op de skatebaan onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Daarbij zijn foto's gemaakt.

Het skateboard van het slachtoffer meegenomen voor verder onderzoek.