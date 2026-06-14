Chaos bij het teckelrennen in Zevenbergen: 'Ze rennen overal'

Het is een georganiseerde chaos bij het teckelrennen in Zevenbergen. Het doel van de wedstrijd is makkelijk: welke tackel haalt het eerste de finish? Maar dat blijkt in de praktijk moeilijker dan gedacht. "Ze lopen niet in hun eigen baan en kijken gewoon zelf waar ze naartoe willen", vertelt Inge Leijtens, omroeper bij het teckelrennen.

"Teckels en chaos, dat zeg je altijd in één zin. Het is altijd chaos", lacht Inge. Dat maakt het teckelrennen volgens haar ook zo leuk. In veel landen zijn er officiële tackelraces, maar in Zevenbergen gaat het net wat anders. "Wij doen het hier in clubverband, wat minder officieel, maar wel net zo leuk." Oefenen met knuffeltjes

Teckel Lola raakt een beetje afgeleid van de camera van Omroep Brabant tijdens haar wedstrijd. Baasje Fiona Beekman en haar zoon Ricky Hotting kunnen daar wel om lachen. "Ze houdt van camera's en ze is ook heel fotogeniek. Hard rennen kan ze wel, maar niet de goede kant op", zegt Fiona lachend. Fiona en Ricky doen vooral mee voor de lol die ze hebben en het plezier van de hond. Toch hebben ze ook een klein beetje getraind van tevoren. "We oefenen regelmatig met knuffeltjes die een goede kleur hebben. Geel of rood gaat ze wel goed op", zegt Fiona.

"We zouden de camera eens achter de finish moeten zetten", grapt Ricky. Ondanks dat Lola de verkeerde kant op liep, hebben ze een leuke dag gehad. "We hebben enorm gelachen en dat is het allerbelangrijkste", besluit Fiona.

Teckelrennen in Zevenbergen (foto: Omroep Brabant).



Speciale prestatie

Omroeper Inge heeft in de afgelopen jaren veel bijzondere tactieken voorbij zien komen van baasjes om hun teckel als eerste over de finish te krijgen. "Ik heb gezien dat mensen knakworstjes of frikandellen hadden en er heeft ook wel eens iemand een zak chips opengetrokken bij de finish." Volgens haar allemaal manieren om je teckel naar je toe te lokken. "Je moet je teckel gek maken."



Voor teckel Lodewijck verliep de wedstrijd goed en dat is een speciale prestatie, vertelt baasje Jeaneth Veth: "Hij is net genezen van een zware operatie, dus het is super wat 'ie nu gedaan heeft." Ze hebben dan ook niet van te voren kunnen trainen. "Hij is aan twee poten geopereerd, want die waren verkeerd gegroeid. Daar zitten nu vier plaatjes en achttien pinnen in, dus ik ben helemaal trots op hem", zegt Jeaneth met een grote glimlach. De allerleukste teckel

Of Lodewijck vandaag in de prijzen gaat vallen is nog even afwachten. Omroeper Inge vertelt dat er mooie prijzen te winnen zijn. "Eeuwige roem als teckelren kampioen 2026 van Brabant en Zeeland en een hele zak voer." Maar volgens haar gaat het vooral om het plezier. "Uiteindelijk is het mooiste dat je weer de allerleukste teckel mee naar huis mag nemen en dat is toch je eigen teckel."