Bestuurder op fatbike rijdt 100 kilometer per uur

Een bestuurder van een fatbike is zondagmiddag beboet omdat hij met zijn fatbike honderd kilometer per uur reed. Dat meldt de politie Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel op Instagram.

Officieel mag je op een fatbike maximaal 25 kilometer per uur rijden. Fatbikes staan erom bekend dat ze vaak worden opgevoerd. Waar de bestuurder precies is beboet, heeft de politie niet bekendgemaakt.

De bestuurder heeft een bekeuring gekregen en de fiets is in beslag genomen. De officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de fiets wordt teruggegeven.

Een dag eerder haalde de politie Boxtel, Vught, Gestel ook een bestuurder op een fatbike van de weg. Deze persoon reed op hetzelfde model en deze persoon reed 57 kilometer per uur. Ook deze bestuurder kreeg een boete en de fiets is in beslag genomen.