Vrouw gewond bij auto-ongeluk, bestuurder mogelijk onder invloed

Een vrouw is zondagavond iets na negen uur gewond geraakt bij een auto-ongeluk aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. De auto waarin ze op de bijrijdersstoel zat, botste tegen een boom. De politie vermoedt dat de bestuurder van de auto onder invloed achter het stuur zat.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse bij de plaats van het ongeval in het buitengebied van Heeswijk-Dinther. Volgens een 112-fotograaf zaten er in totaal vier mensen in de auto. Een aantal inzittenden ging verbaal nogal tekeer tegen de hulpdiensten; daarom werden meer politie-eenheden opgeroepen.

De bestuurder van de auto was vermoedelijk onder invloed en is daarom meegenomen naar het politiebureau. Zijn auto raakte flink beschadigd en zal worden afgevoerd door een berger.

De gewonde vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor politieonderzoek.