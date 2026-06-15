Virgil van Dijk scoort voor Oranje, maar Japan pakt toch een punt

Ondanks een goal van Bredanaar Virgil van Dijk is het Nederlands elftal zondagavond niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tijdens de eerste poulewedstrijd op het WK voetbal. Japan maakte in de slotfase de gelijkmaker.

In het Dallas Stadium in Arlington verspeelde het elftal van bondscoach Ronald Koeman tegen Japan tot twee keer toe een voorsprong. Nederland kreeg voor rust twee goede kansen via oud-PSV'er Donyell Malen. De spits stuitte twee keer op doelman Zion Suzuki. Voor Japan waren Keito Nakamura en Feyenoorder Ayase Ueda in de slotfase van de eerste helft gevaarlijk. Aanvoerder Virgil van Dijk opende in de 51e minuut met een kopbal via de binnenkant van de paal de score. Ryan Gravenberch gaf de voorzet. Nakamura bracht Japan in de 57e minuut langszij met een schot in de korte hoek: 1-1. Buitenspeler Crysencio Summerville leek Oranje in de 64e minuut met een diagonaal schot, opnieuw op aangeven van Gravenberch, de overwinning te bezorgen, maar Daichi Kamada redde in de 88e minuut nog een punt voor Japan. Zweden, dat Tunesië zondagnacht met 5-1 versloeg, is zaterdag de volgende tegenstander van Oranje.

"We moeten beter verdedigen na een spelhervatting."

Er was na de wedstrijd het nodige te doen over de serie verdedigende wissels die Ronald Koeman in de slotfase deed, Maar Van Dijk had daar wel begrip voor. Ondanks dat Oranje daarna het initiatief leek weg te geven en de gelijkmaker (2-2) viel. "Je weet dat het nog gevaarlijk kon worden", legde de aanvoerder uit. "We hielden het na die wissels goed dicht. En Japan moest aanvallender spelen, dus er lag ook ruimte. Helaas scoren ze na een spelhervatting." Van Dijk erkende dat hij een dubbel gevoel aan het eerste duel van Oranje op het WK in de Verenigde Staten heeft overgehouden. "Zo laat een treffer tegen krijgen is nooit leuk", zei hij. "Maar je speelt wel tegen een sterke ploeg. Japan verdedigde heel compact. Het was moeilijk om er doorheen te komen. Ik denk dat we iets te ver achteruit liepen. We hadden in de slotfase niet meer de controle, maar gaven ook niets weg. Japan krijgt drie of vier kansen en scoort twee keer. Dat is teleurstellend." Volgens Van Dijk had zijn ploeg beide treffers van Japan kunnen voorkomen. "Nakamura is rechtsbenig, dus hem moet je naar de zijkant dwingen", zei hij over de 1-1. "En in de slotfase moeten we ook beter verdedigen na een spelhervatting", doelde hij op de 2-2.

"De eerste treffer zag ik niet."